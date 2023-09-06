Гневный Соловьев защебетал о молчании по поводу прилетов по России

Российский пропагандист, путинский поклонник Владимир Соловьев обратился к россиянам с "просьбой", чтобы они сохраняли информационную тишину и не публиковали материалы об атаках на РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Не нужно размещать фото и видеоматериалы о попадании по объектам на территории РФ, тем более когда это делает губернатор. Вот не нужно играть в блоггеров", — подчеркнул пропагандист.

По мнению кремлевского рупора, таким образом сами россияне "приносят радость" украинцам, которые, по его словам, являются "корректировщиками ударов".

"Не надо доставлять радость укронацистам и де-факто выступать в качестве верификаторов и корректоров их ударов. Не делайте этого", — сказал Соловьев.

Как сообщалось ранее, в студии Соловьева восторженно обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами. Пропагандисты предлагали уничтожить полностью Львов, Киев и Одессу, а последнюю сделать столицей.

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