Сомалийские пираты снова в море: Испания заявила о захвате корабля

Министерство обороны Испании сообщило, что судно Ruen под флагом Мальты, которое плыло у берегов Сомали, было захвачено неизвестными рейдерами. Там выразили опасения, что пираты возвращаются в Аденский залив и воды Красного моря, которые уже пострадали от всплеска нападений пиратов на судоходство.

Об этом пишет Reuters.

Испанский военный корабль был направлен 15 декабря для проверки сообщений о захвате неизвестными торгового судна и подтвердил, что Ruen "находится под контролем пиратов с утра 14 декабря".

Министерство обороны Испании сообщило, что не располагает информацией о том, кто именно захватил судно. Никаких требований нападавшие тоже не передавали.

По данным международных служб морской безопасности, если подтвердится, что захватчиками являются сомалийские пираты, это будет первый захват ими торгового судна с 2017 года.

Сомалийское побережье оставалось регионом пиратской активности в 2008–2018 годах. Власти Сомали в 2019 году заявили, что им удалось полностью справиться с пиратством.

Эксперты предположили, что сомалийские пираты возобновили захват судов после волны атак йеменской группировки хуситов на торговые пути в Красном море и Аденском заливе.

По словам консультанта компании по морской безопасности MAST, сомалийские патрули в этом регионе немногочисленны, а на суше пираты чувствуют себя в полной безопасности.

"Текущие инциденты рассматриваются как частные случаи. Одной из исследуемых потенциальных причин является кризис в Красном море, который мы призываем решить дипломатически", — заявил Reuters Али Мохамед Омар, государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали.

В январе отрасль судоходства упразднила свой статус зоны высокого риска в Индийском океане, специального участка водного пути, из-за усилий по борьбе с сомалийским пиратством в течение более десяти лет.

"На данный момент мы не рассматриваем это как возрождение пиратства. На данный момент захват Ruen – единичный инцидент, и, скорее всего, он стал мишенью для тех, кого мы еще не знаем", — сказал Кори Ренслем, исполнительный директор British Maritime Risk. консалтинговая и охранная компания Dryad Global.

Объединенный военный комитет Лондонского рынка морского страхования в понедельник сохранил свой отдельный список высокого риска для вод вокруг Сомали после сообщений о похищении MV Ruen.

Напомним, британский эсминец отразил атаку на торговое судно в Красном море.

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