Сомнения развеяны, что РФ ждет нового президента: Подоляк — о срочном обращении Путина

Во время своего выступления Путин расхваливал себя, что благодаря ему "не пролилась кровь" россиян во время мятежа Пригожина.

В Зеленского отреагировали на обращение президента России Владимира Путина и считают, что им глава Кремля доказал, что "Россия ждет нового президента".

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Действительно "эпохальное" обращение, которое "определяет будущее России". Добровольно поставил окончательную точку в собственной субъектности. Сомнения окончательно развеяны. Россия ждет… нового президента…", — коротко прокомментировал обращение Путина.

Напомним, поздно вечером 26 июня Путин решил выступить со срочным обращением к гражданам страны в связи с мятежом Евгения Пригожина. Оно не было заранее объявлено. В частности, во время выступления Путин расхваливал себя, что благодаря ему "не пролилась кровь". Интересно, что фамилию главаря ППК "Вагнер" он не называл.

Также господпр Кремля заявил, что " в любом случае мятеж был бы подавлен". Конечно, во всех бедах россиян он обвинил "неонацистов" и Запад: "Братоубийства хотели враги России: и неонацисты, и их западные покровители, и разного рода национал-изменники".

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