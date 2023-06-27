Сомнения развеяны, что РФ ждет нового президента: Подоляк — о срочном обращении Путина

Во время своего выступления Путин расхваливал себя, что благодаря ему "не пролилась кровь" россиян во время мятежа Пригожина.
В Зеленского отреагировали на обращение президента России Владимира Путина и считают, что им глава Кремля доказал, что "Россия ждет нового президента".
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Действительно "эпохальное" обращение, которое "определяет будущее России". Добровольно поставил окончательную точку в собственной субъектности. Сомнения окончательно развеяны. Россия ждет… нового президента…", — коротко прокомментировал обращение Путина.
Напомним, поздно вечером 26 июня Путин решил выступить со срочным обращением к гражданам страны в связи с мятежом Евгения Пригожина. Оно не было заранее объявлено. В частности, во время выступления Путин расхваливал себя, что благодаря ему "не пролилась кровь". Интересно, что фамилию главаря ППК "Вагнер" он не называл.
Также господпр Кремля заявил, что "в любом случае мятеж был бы подавлен". Конечно, во всех бедах россиян он обвинил "неонацистов" и Запад: "Братоубийства хотели враги России: и неонацисты, и их западные покровители, и разного рода национал-изменники".
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