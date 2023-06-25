"Сомневаюсь, что мы увидели последний акт": Блинкен о мятеже Пригожина

Кризис, связанный с вооруженным мятежом вагнеровцев против Кремля, обнажил "реальные трещины" в авторитете российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает CNN.

Также читайте В правительстве Германии объяснили, почему Пригожин остановил свой мятеж

По его словам, сейчас слишком рано говорить, куда и к чему приведет этот неудачный бунт Пригожина.

"Пока рано говорить о том, чем и когда это закончится. Но есть множество новых вопросов, на которые Путину придется отвечать в ближайшие недели и месяцы. Картина все еще двигается, и я сомневаюсь, что мы увидели последний акт", – говорит госсекретарь. .

По его мнению, бунт Пригожина стал прямым вызовом власти Путина.

"Но мы можем сказать следующее: во-первых, то, что мы увидели, чрезвычайно. И я думаю, вы видели, как появились трещины, которых раньше не было. Есть Пригожин, который публично ставит под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины, другие представления о том, что Украина или НАТО представляют какую-то угрозу для России. Есть кто-то, кто бросает вызов лидерству Путина очень публично и открыто", — сказал Блинкен.

Также он заверил, что единство действий Запада по поддержке Украины полностью остается в силе. Блинкен не исключает, что ситуация в РФ может стать преимуществом для Украины во время контрнаступления.

Напомним, что вчера Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин переедет в Беларусь. После информации о бегстве Пригожина в Беларусь, эксперты оценивают, пойдут ли "вагнеровцы" на Киев с севера.

По информации российских пропагандистов, переговоры с Пригожиным вел бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Именно ему "пророчат" должность министра обороны РФ вместо Шойгу.

Сегодня, 25 июня, пресс-служба главаря "Вагнера" заявила, что Пригожин не выходит на связь.

По информации пропагандистов РФ, во время "марша на Москву" вагнеровцы ликвидировали не менее 13 российских военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.