"Сомневаюсь, что Путин захочет лететь над Польшей": Варшава готовит ответ на запрос о перелете

Российский президент Путин / © Associated Press

Европейские столицы, включая Варшаву, рассматривают варианты ответа на возможный запрос Москвы относительно разрешения на пролет главы РФ Владимира Путина в Будапешт. Ситуация ставит Польшу перед сложной дилеммой, поскольку российские самолеты запрещены влетать в воздушное пространство ЕС.

Об этом говорится в комментарии высокопоставленного дипломата ЕС в эфире RMF FM.

Риск гнева Трампа и обвинений

Дипломат прокомментировал эту ситуацию, отметив, что каждый выход будет плохим. Ведь в случае отказа страна подвергается «гневу президента США Трампа».

«Разгневаем Трампа, который будет оказывать давление, говоря, что Путин летит на мирные переговоры», — добавил дипломат.

В случае согласия, по его словам, появятся обвинения в том, что страна уступает военному преступнику.

Есть также опасения, что Москва может специально подать запрос на пролет именно над Польшей, чтобы спровоцировать политический скандал.

«Не вызываем волка из леса»

В ответ на вопрос об этой дилемме высокопоставленный польский дипломат ответил сдержанно, но с иронией.

«Не вызовем волка из леса. Наверное, нет необходимости пролетать над Польшей, он может влететь со стороны Сербии», — сказал он.

Дипломат завершил комментарий иронической ремаркой относительно того, захочет ли вообще Путин лететь над Польшей.

«Сомневаюсь, что он захочет лететь над Польшей», — добавил он.

Решение для Варшавы могло бы упростить единое положение ЕС, но, как стало известно журналистке RMF FM, «совершенно не факт, что в этом деле было бы единство стран ЕС».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Дональд Трамп действительно стремится к окончанию войны и ищет для этого соответствующий формат встреч. В то же время, Зеленский не в восторге от «нового Будапешта».

Ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Местом проведения встречи станет столица Венгрии Будапешт.