Сообразительная продавщица киоска печатала себе лотерейные билеты и выигрывала неплохие деньги

Разоблачил аферу девушки продавец сигарет, который заметил, что она очень часто выигрывает.

В австрийском городке Тенненгау продавщица киоска придумала хитрый способ, как подзаработать себе на лучшую жизнь. Работая продавщицей лотерейных билетов, она их себе печатала и выиграла хорошие деньги.

Об этом сообщает Salzburg24.

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Отмечается, таким способом 22-летняя продавщица присвоила себе лотерейные билеты на сумму 40 тысяч евро. При этом она получила меньшую прибыль – в размере 12 000 евро. По данным полиции, она регулярно распечатывала лотерейные билеты с высокими ставками на портале торговых автоматов предприятия. Выигранные деньги она переводила в табачных киосках. Часть денег она тратила на печатные лотерейные билеты, а другую – на разные покупки.

Разоблачил аферу девушки продавец сигарет, который заметил, что она очень часто выигрывает, и сообщил об этом лотерейной компании. Видеозаписи в супермаркете подтвердили подозрение по поводу жительницы Тенненгау, в ее квартире и автомобили изъято 39 лотерейных билетов с прибылью, вероятно, одежда и игрушки, купленные на деньги и 950 евро наличными.

Продавщицу отпустили без предупреждения. Кроме уведомления о злоупотреблении доверием, предусмотрено административное взыскание.

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