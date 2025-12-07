Сообразительный пес обошел запрет залезать на диван и стал звездой TikTok

Пудель / © Pixabay

Реклама

Канадка Алесия столкнулась с сообразительной выходкой своего пуделя Тедди: несмотря на строгий запрет сидеть на диване, пес нашел способ обойти правило, чем развеселил тысячи интернет-пользователей.

Об этом пишет Newsweek.

Как рассказала жительница Торонто, возвращаясь домой с работы, она заглянула в окно и зафиксировала на камеру, как Тедди мирно дремлет на запрещенном диване. Видео она опубликовала в TikTok, и ролик мгновенно стал вирусным, собрав более 356 тысяч просмотров.

Реклама

«Моей собаке нельзя на диван. И вот что я вижу каждый вечер, когда прихожу домой», — написала Алесия под видео, где пудель беззаботно расположился на запретной поверхности.

34-летняя владелица добавила, что Тедди прекрасно знает о запрете и никогда не залезает на диван, когда кто-то из хозяев дома. «Однако как только мы возвращаемся после работы или дел, он мирно лежит на диване, ожидая нашего прихода», — пояснила женщина.

Чтобы ограничить питомца, Алесия и ее жених даже начали оставлять на диване плед, чтобы показать пуделю, что место занято. Но Тедди игнорирует этот намек. «Как только мы переступаем порог, он спрыгивает, радостно виляет хвостом и делает вид, что ничего не произошло. Он стандартный пудель — невероятно интеллектуальная порода и прекрасно осознает свои действия», — призналась она.

Реакция интернет-сообщества не заставила себя ждать, пользователи оставляли ироничные комментарии:

Реклама

«Он лежит не на диване, а на пледе на диване — это идеальная лазейка, техника юриста!»

«Должен вас огорчить, но это его диван, на котором он только позволяет вам сидеть».

«Мои собаки такое бы не допустили — у них есть собственная мебель, на которую запрещено людям!».

«Он нашел себе идеальное место. И почему бы ему им не наслаждаться?».

Реклама

Как сообщается, история Тедди стала еще одним доказательством того, что домашние любимцы иногда могут быть хитрее владельцев, а их изобретательность вызывает искреннее восхищение у миллионов людей по всему миру.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Великобритании женщина купила щенка мини таксыи ожидала, что песик будет маленьким карманным другом, но ее любимец Уинстон вырос до неожиданно гигантских размеров.