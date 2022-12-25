Сопротивление диктаторскому режиму: какая разница между белорусами и россиянами

Советник Тихановской уверяет, что белорусы сопротивляются режиму Лукашенко и выступают против войны в Украине.

Белорусы не прекращают сопротивление режиму самопровозглашенного президента Лукашенко, в отличие от россиян.

Об этом заявил белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает FREEДОМ.

По его данным, в Беларуси регулярно проходят акции сопротивления, неповиновения. Люди вывешивают сине-желтые и бело-красно-белые флаги, поют украинские песни и попадают за это тюрем на 15-20 лет. Вячорка уверяет, что в Беларуси саботаж и неповиновение режиму проявляется на всех уровнях.

"Посмотрите на политзаключенных: в России несколько сотен, а в Беларуси политзаключенных только официально признано 1,5 тыс., и более 5 тыс. сидят по политическим делам, в том числе несколько тысяч осуждены за антивоенные акции", — рассказал он .

Вячорка также сообщил, что на днях женщину посадили в тюрьму за то, что она написала "Стоп войне! Жыве Беларусь!" в лифте на рекламном объявлении.

"Никакого примирения среди белорусов нет. После 2020 года де-факто двоевластие: выходившие на улицу люди голосовали за Тихановскую, они не признают Лукашенко президентом, и всячески сопротивляются путинской оккупации, помогают Украине, собирают деньги, а кто-то поехал воевать за Украину. А есть Лукашенко и узкая группа силовиков, которые его окружают и удерживают власть насилием и террором. Поэтому очень важно различать белорусское общество, сопротивляющееся с 2020 года режиму Лукашенко, и режим, который сейчас участвует в этой войне", — отметил он. оппозиционер.

Напомним, в Беларуси местный житель показал средний палец в сторону колонны российской военной техники. Его арестовали на 15 суток.

Угроза из Беларуси: последние новости

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину.

В то же время в Институте изучения войны считают, что Россия демонстрирует признаки подготовки наступления из Беларуси. По мнению экспертов, создание полевого госпиталя в Беларуси во время совместных учений с российской армией является признаком того, что Россия может атаковать по этому направлению.

Украинские пограничники заверили, что на сегодня, 25 декабря, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

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