Соратник и директора фонда Навального объявлен в розыск: что известно

Жданов покинул Россию и сейчас находится в Литве.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом — Ред.) Иван Жданов объявлен в розыск.

Об этом в пятницу, 11 июня сообщил российский "Интерфакс".

Отмечается, что карта Жданова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК".

Напомним, что Жданов покинул Россию и сейчас находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой связана с насилием.

Ранее в июне Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете деятельности и ликвидации основанного Алексеем Навальным ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПг, признанный в РФ иноагентом) и "Штабов Навального".

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