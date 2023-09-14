Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Соратник Орбана бросился с обвинениями в Украину: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2533
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Соратник Орбана бросился с обвинениями в Украину: что известно

Виктор Орбан. / Фото: Associated Press

Правительство Венгрии обвинило Украину в высокой инфляции.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш возложил ответственность за высокую инфляцию в стране в Украине.

Об этом со ссылкой на Гуйяша, сообщает Reuters.

Венгрия обвинила Украину в пятикратном росте цен на поставку российской нефти по трубопроводу "Дружба". Гуйяш заявил, что из-за роста платы за транзит нефти в августе в стране выросли цены на бензин, а общий уровень инфляции повысился на 0,5%.

"Главная причина инфляции состоит в том, что нам приходится платить за поставки топлива в пять раз больше. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам", — цинично добавил он.

Напомним, недавно Гуйяш сделал скандальное заявление о гарантиях России и НАТО без Украины. По его словам, в Будапеште считают, что Украина не деоккупирует захваченные территории.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2533
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация