Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш возложил ответственность за высокую инфляцию в стране в Украине.

Об этом со ссылкой на Гуйяша, сообщает Reuters.

Венгрия обвинила Украину в пятикратном росте цен на поставку российской нефти по трубопроводу "Дружба". Гуйяш заявил, что из-за роста платы за транзит нефти в августе в стране выросли цены на бензин, а общий уровень инфляции повысился на 0,5%.

"Главная причина инфляции состоит в том, что нам приходится платить за поставки топлива в пять раз больше. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам", — цинично добавил он.

Напомним, недавно Гуйяш сделал скандальное заявление о гарантиях России и НАТО без Украины. По его словам, в Будапеште считают, что Украина не деоккупирует захваченные территории.

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