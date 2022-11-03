Соратник Путина рассказал о "коварных намерениях англосаксов" относительно российского этноса

Секретарь российского Совбеза в очередной раз провозгласил тезис об одном народе, который "враги России" пытаются раздробить и уничтожить.

В четверг, 3 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, являющийся одним из ближайших соратников Путина и его вероятным преемником, заявил, что Украину используют "англосаксы" для "дробления российского этноса", а главная цель этих мифических врагов России — "его полное искоренение".

Как сообщает российское агентство РИА "Новости", такое заявление он сделал во время встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве

Представитель государства-агрессора еще раз повторил тезис о том, что "россияне и украинцы всегда были единым и нераздельным народом с общей культурой и судьбой".

Разрушить этот "один народ", по утверждениям Патрушева, решили "англосаксы".

"Англосаксы намерены не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса с целью его полного искоренения", — заявил соратник Путина.

Революцию Достоинства 2014 года он традиционно для кремлевской риторики назвал "государственным переворотом", который якобы преследовал цель ускоренно трансформировать Украину в так называемую "Анти-Россию".

Он также назвал Украину "основным мировым центром ультраправого экстремизма", а действующую украинскую власть — "марионеточным режимом".

Напомним, источники, близкие к верхушке российского руководства, утверждают, что именно Николай Патрушев имеет сейчас на Владимира Путина наибольшее влияние из всего его окружения.

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