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Соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с Путиным

Соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Он заявил, что любые мирные предложения со стороны Запада будут восприняты как признак слабости.

Сенатор Майк Раундс, один из главных соратников нового президента США, выразил резкую критику идеи переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной, заявив, что Кремлю нельзя доверять, а какие-либо мирные предложения со стороны Запада будут восприняты как признак слабости.

Об этом он рассказал в своей речи на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает Politico.

"Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя. [...] Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится? Хотел бы я сказать, что есть лёгкий выход, но его нет", — заявил Раундс.

Он отметил, что его комментарии не отражают официальной позиции будущей администрации Трампа. В то же время, эти заявления проявляют проукраинские настроения, которые имеют широкую поддержку среди республиканцев в Сенате, несмотря на то, что MAGA убедить Трампа сократить военную помощь Украине после его прихода к власти в январе.

Эти слова прозвучали после критики Анны Гопко, лидера украинского гражданского общества и экс-депутатки, выразившей разочарование медленностью США в передаче оружия и ослаблении ограничений на его использование.

"Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их всем необходимым оборудованием и всеми системами оружия, которые им нужны, чтобы ответить на идущую со стороны России абсолютную тиранию. Мне интересно, почему мы не сделали быстрее, чем мы сделали", – заявил Раундс.

Напомним, стало известно, кого Трамп планирует сделать министром финансов США.

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