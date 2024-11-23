Соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с Путиным

Он заявил, что любые мирные предложения со стороны Запада будут восприняты как признак слабости.

Сенатор Майк Раундс, один из главных соратников нового президента США, выразил резкую критику идеи переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной, заявив, что Кремлю нельзя доверять, а какие-либо мирные предложения со стороны Запада будут восприняты как признак слабости.

Об этом он рассказал в своей речи на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает Politico.

"Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя. [...] Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится? Хотел бы я сказать, что есть лёгкий выход, но его нет", — заявил Раундс.

Он отметил, что его комментарии не отражают официальной позиции будущей администрации Трампа. В то же время, эти заявления проявляют проукраинские настроения, которые имеют широкую поддержку среди республиканцев в Сенате, несмотря на то, что MAGA убедить Трампа сократить военную помощь Украине после его прихода к власти в январе.

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Эти слова прозвучали после критики Анны Гопко, лидера украинского гражданского общества и экс-депутатки, выразившей разочарование медленностью США в передаче оружия и ослаблении ограничений на его использование.

"Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их всем необходимым оборудованием и всеми системами оружия, которые им нужны, чтобы ответить на идущую со стороны России абсолютную тиранию. Мне интересно, почему мы не сделали быстрее, чем мы сделали", – заявил Раундс.

Напомним, стало известно, кого Трамп планирует сделать министром финансов США.

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