Россия / © Reuters

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В Москве бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, который был одним из ближайших соратников экс-министра Сергея Шойгу, приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о коррупции, хищении бюджетных средств и отмывании денег. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 500 млн рублей.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на российские СМИ.

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Приговор Цаликову вынес Замоскворецкий суд Москвы. Бывшего чиновника взяли под стражу прямо в зале суда. До этого, после задержания в начале марта, он находился под домашним арестом.

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По версии Следственного комитета РФ, 70-летний Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах занимались хищением бюджетных средств, легализацией незаконно полученных денег и взяточничеством. Суд признал его виновным по 12 эпизодам растраты.

Миллиарды на армейскую форму и взятки

Как пишет российское издание «Коммерсант», центральным эпизодом дела стало хищение около 6,6 млрд рублей при поставках вещевого имущества для российских военных через акционерное общество «Военторг».

По данным следствия, в рамках 12 государственных контрактов Министерство обороны РФ закупало армейское обмундирование по ценам, завышенным на 30–40%. Часть средств, по версии обвинения, присвоили участники преступной схемы.

Кроме того, следствие установило, что Цаликов получал взятки в различных формах. В частности, ему якобы оплатили ремонт дома стоимостью 9 млн рублей и передали мотоцикл за 2,2 млн рублей.

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Ранее Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ постановил конфисковать в пользу государства имущество Цаликова и связанных с ним лиц общей стоимостью 5,5 млрд рублей. В перечень активов вошли помещения в московском бизнес-центре Sugar Factory, земельный участок в Домодедово, а также недвижимость в районах Хамовники и Мещанский в Москве.

12 лет в Минобороны и связи с Шойгу

Как отмечает The Moscow Times, Цаликов работал с Сергеем Шойгу ещё во времена его руководства Министерством чрезвычайных ситуаций России. Впоследствии он занимал должности в правительстве Московской области, а затем перешёл в Министерство обороны.

В военном ведомстве Цаликов проработал 12 лет и покинул свой пост в 2024 году после отставки Шойгу. После этого он стал депутатом Верховного хурала Республики Тыва — родного региона бывшего министра обороны.

20 марта 2026 года Цаликов досрочно сложил депутатские полномочия.

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Чистки в окружении Шойгу

Уголовное преследование бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны России активизировалось весной 2024 года. С тех пор фигурантами коррупционных дел стали ряд чиновников, работавших в команде Сергея Шойгу.

В частности, бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы за растрату более 4 млрд рублей. Другой экс-заместитель министра Павел Попов получил десять лет лишения свободы по делу о хищении и взяточничестве.

Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова приговорили к 12 годам колонии, а бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина — к семи годам.

Еще один бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков находится под арестом по делу о мошенничестве.

Напомним, ранее в Москве задержали руководителя региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова. Его обвиняют в «оправдании терроризма», по этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

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