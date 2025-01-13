Соратники Трампа в Конгрессе подготовили законопроект "о покупке Гренландии" — Fox News

Какой бы абсурдной ни казалась идея покупки Гренландии Штатами поначалу, похоже, в Конгрессе США взялись всерьез за план Трампа.

Соратники новоизбранного президента Дональда Трампа из Палаты представителей Республиканской партии разработали законопроект, который должен предоставить юридические полномочия Дональду Трампу для покупки Гренландии.

Об этом передает Fox News.

Согласно копии текста, полученной, законопроект называется "Вернем Гренландии величие" (Make Greenland Great Again Act). Его предложил конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс вместе с 10 однопартийцами.

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Согласно документу президент США сможет сразу после инаугурации начать переговоры с Данией о покупке Гренландии. Не позднее чем через 5 календарных дней после достижения соглашения с Королевством Дания о приобретении Гренландии Соединенными Штатами президент США должен передать в соответствующие комитеты Конгресса соглашение, включая все соответствующие материалы и приложения.

"Последние четыре года Джо Байден бил нашу репутацию паяльной лампой, и еще до вступления в должность президент Трамп говорит миру, что "Америка прежде всего" вернулась. Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут оставаться на заднем плане, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь президенту Трампа добиться успеха для американского народа", – говорит Энди Оглс.

Оглс утверждает, что приобретение Гренландии "важно для национальной безопасности США".

Напомним, 23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко отреагировал на слова Трампа и подчеркнул, что они не продаются.

СМИ стало известно, что Дания всерьез обеспокоена намерениями Трампа по Гренландии. На фоне скандальных заявлений Трампп правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

7 января сын избранного президента Дональд Трамп — младший прибыл в Гренландию.

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