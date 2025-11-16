Соратница Трампа обвинила его в сокрытии дела Эпштейна

Маджори Тейлор Грин / © bigkyiv.com.ua

Бывшая союзница президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин выступила с новыми обвинениями в его адрес после того, как он раскритиковал ее в соцсетях.

Об этом она сообщила в субботу в соцсети X.

«По делу Эпштейна я подвергаюсь нападкам со стороны президента Трампа. Это действительно заставляет задуматься о том, что же содержится в этих делах и кто и какая страна оказывает на него такое сильное давление», — отметила Грин.

Политика не уточнила, что прощает президента и «будет молиться за то, чтобы он вернулся к своим первоначальным обещаниям, данным движению MAGA».

Трамп, в свою очередь, не сдерживался в ответах и продолжил критиковать свою бывшую соратницу. В субботу он опубликовал сообщение в Truth Social, в котором назвал Грин предательницей и снова обвинил ее в склонности к «левачеству», обыграв ее фамилию.

«Легкомыслящая конгрессвумен Марджори Тейлор Бура (зеленая трава становится бурой, когда начинает гнить!) предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг, плохо выступила в плачевной программе The View (на телеканале ABC, — ред.) и стала фальшивой республиканской, как, как она, как, как она, как она, как, как она, как она, как она, как она, как, как она всегда, написала, как она была, как она являлась, как она, как она, как она, как она, как, как она всегда, как мы, как всегда, говорил.

В своем сообщении он также умышленно обезобразил ее имя, заменив слово «Тейлор» на созвучное Traitor — «изменник».

«Марджори „Предательница“ Грин — позор для нашей великой Республиканской партии!» — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что следователи Конгресса США обнародовали письма покойного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых он пытался установить контакт с российскими дипломатами, предлагая им информацию о президенте США Дональде Трампе.

Мы ранее информировали, что демократы Палаты представителей США обнародовали новый массив электронных писем покойного финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.