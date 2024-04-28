"Соревнование с 6-летним ребенком": Байден рассказал о Трампе во время ужина с журналистами в Белом доме

Президент выдал несколько шуток о своем сопернике.

Президент США Джо Байден высказался о 45-м главе страны Дональде Трампе во время ужина с представителями СМИ в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MSNBC.

Во время ужина Байден произнес несколько самокритичных шуток и еще несколько в адрес Трампа.

В ответ на вопрос о возрасте Байден ответил, что он – взрослый мужчина – вынужден соревноваться с ребенком.

"Конечно, возраст является проблемой. Я взрослый мужчина, и я соперничаю с 6-летним ребенком", – сказал Байден.

Он также вспомнил судебный процесс над Трампом, который продолжается по делу об отмывании денег, назвав это "штормовой погодой", намекая на дело о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Впоследствии Байден говорил о важности свободной прессы и ставках на нынешних президентских выборах.

"Я искренне не прошу вас становиться на чью-либо сторону. Я прошу вас осознать серьезность момента", – призвал он.

Ранее действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пойдет на дебаты с 45-м президентом Дональдом Трампом.

Напомним, военная помощь для Украины от США отправится уже в конце месяца. Такое сообщение появилось на официальной странице президента Джо Байдена в соцсетях 26 апреля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.