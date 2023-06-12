Сорос передал сыну Алексу управление своей бизнес-империей: какие планы у наследника

В частности, Алекс Сорос планирует активно противодействовать попыткам экс-президента США Дональда Трампа снова претендовать на этот пост.

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос передал 37-летнему сыну Алексу управление своей бизнес-империей, оцениваемой в около 25 млрд дол.

Об этом 92-летний финансист рассказал в интервью газете Wall Street Journal.

Комментируя свое решение, Джордж Сорос отметил, что его сын "заслужил это".

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Алекс Сорос поделился, что получив новые полномочия, он в большинстве своем будет разделять взгляды отца. В то же время Алекс сообщил, что будет "больше вовлечен в политику" и планирует активно противодействовать попыткам экс-президента США Дональда Трампа снова претендовать на этот пост.

"Я бы очень хотел, чтобы деньги и политика не имели ничего общего, но поскольку этим занимается другая сторона, нам тоже придется это делать", — отметил сын Сороса.

Какие планы у Алекса Сороса

Алекс рассказал, что под его руководством Фонды "Открытое общество" сохранят свои основные цели – развивать свободу прессы, поддерживать реформу системы правосудия, защищать права меньшинств и беженцев, а также поддерживать либеральных политиков. На такие целые фонды тратят около 1,5 млрд. дол. в год в 120 странах мира.

Алекс Сорос также собирается заниматься защитой избирательных прав, права на аборты и защитой гендерного равенства. Сын миллиардера планирует уделять больше внимания внутренним проблемам США.

Что известно об Алексе Соросе

Алекс – один из пяти детей Джорджа Сороса. Вырос в Нью-Йорке и получил образование в Калифорнийском университете Беркли, где получил степень доктора наук по истории.

В декабре 2022 года Алекс возглавил основной проект Сороса – Фонды "Открытое общество". Он также является координатором проектов отца по финансированию политических партий в США.

Что известно о Джордже Соросе

Джордж Сорос – американский финансист венгерско-еврейского происхождения, меценат, философ и филантроп. Во время Второй мировой войны он вместе с семьей сбежали из оккупированной нацистами Венгрии в Англию. Позже Сорос переехал в США, где создал международный инвестиционный фонд Soros Fund Management, который начал приносить ему доходы. Сорос заработал свое состояние на операциях с валютой и ценными бумагами. С 1990-х его семья направляет свои ресурсы в поддержку демократии в разных странах мира. Сорос – один из самых больших доноров Демократической партии США.

Джордж Сорос / Фото: Associated Press

Сорос активно поддерживает Украину и после масштабного вторжения России заявил, что это может быть началом Третьей мировой войны, которую западная цивилизация может не пережить.

Заметим, что 15 мая по Сети гуляла информация о якобы смерти Джорджа Сороса, которая была опровергнута.

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