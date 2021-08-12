Сорвался с качелей и упал на землю с 9-метровой высоты: в Англии акробат едва не погиб во время трюка

Каскадер должен был спрыгнуть и нырнуть в бассейн, но качели поднялись настолько высоко, что его потянуло назад, а не вперед.
В Англии 29-летний акробат-каскадер и фрираннер сорвался с качели во время трюка, пролетел 9 метров и приземлившись на землю, ударился грудью. В результате мужчина сломал спину, пережил разрыв сердца и печени.
Об этом сообщает the Sun.
В июле 2017 года Бренд Поллитт принимал участие в театрализованном шоу в парке развлечений Legoland Windsor в Англии, выполняя зрелищные трюки. 29-летний мужчина выступал с командой из трех акробатов на качелях, и, набрав достаточную скорость, должен был "взлететь" и безопасно прыгнуть в бассейн с водой. Однако качели поднялись настолько высоко, что каскадера потянуло назад, а не вперед. Вместо бассейна с водой, он упал на землю с 9-метровой высоты.
"Намерение состояло в том, чтобы размахивать таким образом, чтобы мистер Поллит поднялся вверх и вперед с помощью качелей, что позволило бы ему прыгать или нырять в бассейн, расположенный под качелями", — заявил его адвокат.
Мужчина получил серьезные травмы, включая разбитые ребра и поврежденные легкие, разорванную печень, перелом грудной клетки и позвоночника.
Бывший профессиональный бегун пережил операцию на открытом сердце из-за повреждения клапана сердца и всю жизнь будет принимать лекарства от сердца.
Сейчас Поллит подает в суд на операторов шоу, которые заключали контракт с парком развлечений Legoland Windsor на проведение шоу пиратов. Адвокаты каскадера заявляют, что в его падении виноваты операторы шоу, а компания не отрицает небрежности.