"Соседи нам даны от Бога": Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства.

Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями.

Об этом он заявил во время форума патриотических сил "Символ единства", пишет БЕЛТА.

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"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Билосточчина — это белорусские земли. Что Свободно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим ", — заявил Лукашенко

По словам Лукашенко, "белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях". "Все те, кто живет на этой земле люди, — белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это незыблемо, это навсегда", — подчеркнул он.

К слову, Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства. Это праздники в Беларуси отмечают от года 17 сентября — в день нападения СССР на Польшу в 1939 году.

Как сообщалось, полтора года колонии за пост в соцсети. Белорусский суд вынес приговор мужчине, который год назад, как раз на пике протестов против фальсификаций на президентских выборах, высказался о Лукашенко. Прокуратура назвала сообщение клеветой и оскорблением самопровозглашенного президента.

Новости мира: в Беларуси вынесли приговор мужчине, который год назад на пике протестов высказался о Лукашенко

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