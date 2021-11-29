Соседи шокированы известием: в США на День благодарения 18-летний парень убил мать

Ранее у юноши были проблемы с законом.
На День благодарения в США сын нанес смертельное ножевое ранение родной матери. Мотив ужасающего преступления неизвестен.
Об этом пишет The Metro.
Трагедия произошла в Лоуренсвилле, графство Гвиннетт. Тело 42-летней Марсии Ченс с ножевыми ранениями обнаружили полицейские в ее доме. Копы приехали по вызову, связанному с домашним насилием, и арестовали 18-летнего сына женщины.
Известно, что мать и сын жили вместе. Юноша обвиняется в тяжком убийстве, нападении с отягчающими обстоятельствами и хранении ножа при совершении тяжкого преступления.
Подозреваемый находится в центре заключения округа Гвиннетт без возможности внесения залога. В полиции говорят, что мотивы убийства неизвестны. Впрочем, у него и раньше были проблемы с законом.
В августе его арестовывали и обвиняли в преступном повреждении имущества и умышленном препятствии работникам правоохранительных органов путем использования угроз или насилия, сообщает WAGA-TV . Приблизительно через две недели парня арестовали по аналогичным обвинениям.
Соседка семьи рассказывает, что она была "шокирована" убийством.
"Я не думаю, что он действительно был способен на что-то подобное. Это твоя мама, и это в День благодарения", — сказала она.
Другая соседка Генриетта Робинсон добавила, что видела, как парень "разговаривает сам с собой" на улице, и подумала, что он пытался попасть в ее дом.
"Никогда не думала, что, знаете, это дойдет до этого. Это действительно тревожно", — добавила она.
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