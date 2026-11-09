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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Соседи стрелка из Кракова поразили всех своим рассказом о Михале и его семье: они указали на одну интересную деталь

Соседи 24-летнего Михала, которого обвиняют в теракте в Кракове и в убийстве своих родителей и сестры, рассказали о семье. Они отмечают, что никогда не замечали ничего подозрительного.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Место преступления в Кракове

Место преступления в Кракове / © Associated Press

В Польше продолжается расследование кровавого теракта в центре Кракова. Соседи 24-летнего Михала, которого обвиняют в теракте, рассказали, что не замечали никаких проблем в семье, однако подозреваемый был одиночкой и странно одевался.

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

У семьи Михала был огромный сейф с оружием

О том, что семья террориста Михала Оксинского хранила дома огромный арсенал оружия и боеприпасов, соседи знали уже давно.

«В прошлом году, где-то летом, я видела, как они заносили большую коробку. При этом они вспотели. Я подумала, что они купили холодильник. Я говорю соседу: „Вы купили холодильник?“, а он отвечает, что нет, что это сейф, потому что у них столько оружия. Он был размером с большой холодильник», — рассказывает Данута, одна из соседок из многоквартирного дома в Островце-Свентокшиском, где проживала семья из четырёх человек.

Михал ходил в военной форме

Одна из соседок вспоминает, что не раз видела отца Михала в военной форме, когда он выходил из дома с оружием.

«Однажды мой муж спросил его, собирается ли он на охоту, а тот лишь улыбнулся. Он просто гордо красовался в этой одежде и с оружием», — добавляет соседка семьи.

Она не поддерживала тесных отношений с семьёй. Михала она видела только на лестничной клетке, когда они встречались.

«Однажды он поздоровался, в другой раз вообще не проронил ни слова. Такой себе отшельник: никогда не видела его с девушкой или друзьями», — говорит другая соседка семьи госпожи Гражины.

Что соседи рассказали о родителях парня

Соседи запомнят родителей этого парня как доброжелательных и спокойных людей.

«Мама работала здесь неподалеку, в „Бедронке“. Сидела за кассой, распаковывала товары, убирала. Я знакома с ней именно оттуда. Отец Михала привозил ей яйца от родственников из деревни. — Он говорил, что привозит их и для дочери, потому что она везет их в Краков. Там она училась. Он отвозил её на поезд», — говорит Данута.

Другие соседи также знают эту семью как спокойную, не создающую проблем. Они не припоминают ни ссор, ни криков, ни тревожного поведения. Единственное, что их удивляло, — это оружие.

«Говорили, что у этого соседа и его сына есть разрешение на всё, — добавляет жительница многоквартирного дома на улице Тыльной в Островец-Свентокшиском, где проживал Михал Оксинский и его семья.

«Я с этим парнем даже ни разу не разговаривала. Он был таким странным, странно одевался, постоянно ходил в капюшоне, не общался ни с кем», — вспоминает другая соседка.

Соседи вспомнили день убийств

Только после теракта, который 24-летний Михал совершил в Кракове, и обнаружения тел родителей и сестры в квартире соседи вспомнили, что в пятницу вечером террорист неоднократно спускался к машине и выносил что-то из квартиры.

«По-видимому, он носил с собой это оружие. Поэтому родители и сестра, наверное, уже тогда были мертвы», — предполагает госпожа Зофия.

Ранее бабушка стрелка рассказала о внуке и своей семье.

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

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