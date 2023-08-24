Соседние государства обеспокоены: Япония начала сбрасывать в море очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы"

Ожидается, что процесс сброса радиоактивной воды будет продолжаться около 30 лет или больше.

В четверг, 24 августа, Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с аварии атомной электростанции "Фукусима" в море. Такие действия Токия вызывают беспокойство местных рыболовов и некоторых соседних стран относительно влияния на окружающую среду.

Об этом пишет издание Kyodo.

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Согласно информации, на этой неделе правительство Японии объявило, что начнет выпускать воду, используемую для охлаждения расплавленного ядерного топлива на заводе, обработанном с помощью усовершенствованной системы обработки жидкости, способной удалять большинство радионуклидов, кроме трития.

Ожидается, что процесс будет продолжаться около 30 лет или больше.

"Правительство возьмет на себя полную ответственность, даже если на это уйдет десятилетие", — пообещал премьер-министр Фумио Кисида.

Шинсуке Яманака, глава Управления ядерного регулирования Японии, заявил, что выброс является "значительным шагом вперед" к выводу из строя АЭС "Фукусима-Дайчи".

"Вода будет разбавлена ​​морской водой до одной 40-й от концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, а затем будет сброшена через подводный тоннель в 1 километре от завода, поврежденного мощным землетрясением и цунами 2011 года", — говорится в статье.

Как сообщалось ранее, в Японии эвакуировали население двух городов из-за тайфуна "Лан".

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