Соседние с Россией страны НАТО находятся под большой угрозой — чиновник Минобороны Литвы.

Литва должна быть готова к вероятной агрессии, поскольку Россия рассматривает ее и соседние с ней регионы "как часть своей империи".

Директор по оборонной политике Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис считает, что Россия теперь представляет большую угрозу для соседних стран НАТО, несмотря на то, что она ведет войну в Украине.

Об этом он сказал в комментарии Business Insider.

"Теперь у них есть опыт ведения широкомасштабной войны, который следует рассматривать как часть планирования. Если вы посмотрите только на цифры, то увидите, что в вооруженных силах России сейчас больше людей, чем до вторжения [в Украину]", — отметил чиновник Минобороны.

Урбеллис сказал, что, несмотря на потери российской техники, Россия "сможет восстановиться довольно быстро". По его словам, государство-агрессор уже исправляет некоторые свои ошибки, в частности, увеличивает производство оружия, чтобы устранить дефицит, и пересматривает некоторые неэффективные тактики.

По его словам, Литва должна быть готова к вероятной агрессии, поскольку Россия рассматривает ее и соседние с ней регионы "как часть своей империи".

Урбеллис подчеркнул, что Литва должна быть готова быстро ответить, не дожидаясь, пока сработает механизм НАТО. Он считает, что его стране нужно "быть готовой к бою в любой момент".

Эта готовность должна включать в себя размещение большего количества войск НАТО на постоянной основе в стране, увеличение расходов на оборону и усиление охраны границы.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Литвы серьезно воспринимают угрозу нападения России на страны Балтии.

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