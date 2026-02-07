Соседняя страна остановила работу аэропортов из-за ударов РФ по западу Украины: подробности

Самолет. / © Associated Press

Из-за массированного удара, который армия РФ совершила ночью и утром по западным областям Украины, соседняя Польша прекращала работу нескольких аэропортов.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на Польское агентство аэронавигационных услуг.

Отмечается, что около 6:30 «временно приостановили воздушные операции» аэропорты в Жешуве и Люблине. Причиной явилась необходимость обеспечения беспрепятственной работы военной авиации.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США, сообщило Reuters, заявило о том, что воздушное пространство над польскими аэропортами было закрыто из-за «незапланированной военной активности».

«Аэропорты Люблина и Жешува в Польше недоступны из-за военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности», говорится в сообщении FAA для летчиков, опубликованном на вебсайте FAA.

Как сообщалось, Польша ночью поднимала авиацию из-за атаки РФ по Украине. Оперативное командование Вооруженных сил страны подчеркнуло, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировали.