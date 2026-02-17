Соседняя страна поднимала истребители и закрывала аэропорты из-за ударов по Украине: подробности

Аэропорт. / © Unsplash

Во вторник, 17 февраля, Польша и силы союзников поднимали в небо боевую авиацию на фоне российских ударов по Украине . Временно были закрыты аэропорты в Жешуве и Люблине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши", - говорится в заявлении.

По данным польских военных, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли полной готовности. В то же время отмечается, что все мероприятия носили превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства страны - особенно в регионах, граничащих с Украиной.

Кроме того, в Командовании отметили, что непосредственной угрозы жителям Польши не было.

Закрытие аэропортов в Польше

Издание RMF24 со ссылкой на Польское агентство аэронавигационных услуг сообщило, что была приостановлена работа нескольких аэропортов. Воздушные операции отменялись в Жешуве и Люблине из-за «незапланированной военной активности». Это было обусловлено необходимостью «обеспечить свободу действий военной авиации».

Как сообщалось, в эту ночь армия РФ масштабно атаковала Украину. Сначала кафиры запустили беспилотники, а затем стало известно, что в Черное море был выведен российский ракетоноситель из порта Новороссийска. Возможный залп оценивали до шести ракет.

Ночью было громко во многих регионах страны. Кроме того, с утра в Ивано-Франковской области произошли взрывы. По данным военных, в направлении города Янтарь летели российские ракеты, а впоследствии - беспилотники.