Соседняя страна продлит временную защиту для украинских беженцев

Молдова присоединилась к решению ЕС и продлит механизм временной защиты для людей, которые вынужденно покинули Украину, до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы.

В молдовском МВД подчеркнули, что идальше «будут обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины». Ведомство отметило, что будет продолжать сотрудничество с государственными структурами, местными властями и международными организациями для внедрения необходимых мер поддержки.

В Совете Евросоюза, в свою очередь, отметили, что обстоятельства, которые стали основанием для введения временной защиты, до сих пор остаются в силе: ситуация в Украине продолжает быть нестабильной и сопровождается серьезными рисками.

Там также напомнили, что гуманитарные условия остаются сложными, а у большинства беженцев пока нет возможности вернуться домой.

К слову, ЕС согласился временно исключить Польшу из новой системы солидарности по расселению мигрантов. Министры внутренних дел ЕС приняли это решение, учитывая значительное миграционное давление на Польшу, в частности из-за многолетнего приема миллионов украинских беженцев и расходов на укрепление восточной границы с Беларусью.