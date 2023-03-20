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Соседские собаки жестоко убили женщину на глазах у маленького сына

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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2739
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Соседские собаки жестоко убили женщину на глазах у маленького сына

Фото: Getty Images

Женщина пошла кормить животных.

В американском штате Пенсильвания женщина умерла после нападения соседских собак, которых она пошла кормить.

38-летнюю Кристин Поттер загрызли два немецких дога на глазах у ее маленького сына.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Мальчик присутствовал на месте происшествия. Как только он увидел, что собаки начинают нападать на его мать, он побежал домой, чтобы его брат позвонил 911.

На место происшествия прибыла служба защиты животных. Собак доставили к ветеринару и усыпили.

Со своей стороны, ошеломленная владелица догов сказала, что у нее "разбитое сердце" из-за случившегося: "Я шокирована, я не верю и просто хочу умереть".

В сообщении говорится, что ранее в Кристине погиб муж. Один из ее сыновей также скончался в автокатастрофе в 2020 году. Ему было 11 лет.

Не так давно она обрела новую любовь и обручилась. Пара планировала отправиться вместе в отпуск во Флориду.

Напомним, в США сотрудницу Стэнфордского университета арестовали и обвинили во лжи. Женщина заявила, что ее якобы дважды изнасиловали в кампусе в прошлом году.

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Дата публикации
Просмотры
2739
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