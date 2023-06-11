Сошел с рельсов грузовой поезд: в Белгородской области произошла железнодорожная авария

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала.

В ночь на воскресенье, 11 июня, в Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщают местные паблики и губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Алексеевском городском округе. Вагоны поезда, следовавшего к "станции одного из предприятий, якобы были пустыми, они сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией. Пострадавших в результате происшествия вроде бы нет.

На месте инцидента работают оперативные службы, о его причинах не сообщают.

Напомним, в Белгородской области погиб еще один российский полковник. Военного убили добровольцы во время стрелкового боя, он попал в ловушку на своем служебном автомобиле.