Составил завещание в 39 лет: РФ готовила покушение «Новичком» на производителя дронов для ВСУ

Глава компании по производству дронов составил завещание после покушения россиян / © t.me/spravdi

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Из-за поставок Украине боевых беспилотников основатель немецкой дроновой компании Donaustahl Стефан Туманн попал под пристальное внимание российской спецслужбы. После покушения он скрывается и с тех пор ведет «дуэль за свою жизнь».

Об этом пишут RTL и Stern.

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«Я борюсь за свою жизнь против российской военной разведки», — сказал Туманн журналистам.

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Он сказал, что составил завещание, декларацию о донорстве органов и предварительное распоряжение по здравоохранению. «Вещи, о которых обычно не думают в моем возрасте», — сказал 39-летний Туманн.

Незадолго до Рождества 2025 года Туманн получил информацию от немецких органов безопасности об операции российской разведки против него. «Это был шок». С тех пор он скрывается. В марте арестовали двух так называемых «агентов одноразового использования». Они шпионили за Туманном, вероятно, «для подготовки к дальнейшим разведывательным операциям».

Планы против Туманна уже были хорошо разработаны, пояснил депутат Бундестага Бастиан Эрнст. По его словам, Туманна, очевидно, должны были убить нервно-паралитическим веществом. Скорее всего, россияне должны были применить печально известный «Новичок».

Ситуация в Украине является «очень личной войной» Туманна

Туманн сказал, что месяцами жил в постоянно меняющихся местах. Он спал у компьютера. А как только просыпался, то начинал работать, чтобы как можно меньше думать о своей ситуации. Война в Украине теперь стала его «очень личной войной».

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Компания Туманна, Donaustahl, снабжает украинским военным боевые беспилотники для войны с Россией. «Я знал, что стану мишенью для россиян», — сказал основатель дроновой компании.

Немецкие органы безопасности рассматривают дело Туманна как яркий пример эскалации гибридной войны России.

Армин Паппергер, глава оружейной компании Rheinmetall, также, как сообщается, стал мишенью запланированного покушения.

Таким образом, Россия намеренно запугивает руководителей немецких оружейных компаний. Цель состоит в том, чтобы удержать компании и ответственных лиц, например от поддержки Украины технологиями оружия, создавая атмосферу угрозы.

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Напомним, в Германии суд вынес приговор по делу трех молодых украинцев, завербованных российскими спецслужбами для подготовки диверсий.

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