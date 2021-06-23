Составит 90% инфекций: в ЕС озвучили неутешительный прогноз по COVID-штамму из Индии

Составит 90% инфекций: в ЕС озвучили неутешительный прогноз по COVID-штамму из Индии

В ЕС предупреждают, что "индийский" COVID-штамм "Дельта" до сентября станет доминантным в ЕС.

К сентябрю новый штамм COVID-19 "Delta" ( "Дельта"), впервые обнаруженный в Индии, будет составлять 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.

Об этом со ссылкой на директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон сообщает The Guardian.

В связи с этим, заявила Аммон, жителям стран ЕС, в частности молодежи, "жизненно важно" полностью вакцинироваться от коронавируса в начале летнего курортного сезона.

"К сожалению, предварительные данные показывают, что он также может инфицировать людей, которые имели только одну дозу имеющихся в настоящее время вакцин. Весьма вероятно, что вариант "Delta" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей", — указала она.

Врач объяснила, что это "может привести к риску инфицирования более уязвимых людей", которым будут труднее переносить болезнь, если не будут полностью вакцинированными.

"Хорошая новость заключается в том, что получение двух доз любой из доступных сейчас вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта и его последствий", — добавила руководительница ЕЦПКЗ.

В то же время около 30% людей старше 80 лет и около 40% людей старше 60 лет еще не прошли полный курс вакцинации в ЕС.

"Существует слишком много людей, подверженных риску тяжелой инфекции COVID-19 (...). Пока большинство уязвимых людей не будет защищено, нам необходимо поддерживать низкий уровень циркуляции вируса "Delta", строго соблюдая меры общественного здравоохранения, которые помогли контролировать влияние других вариантов", — отметила Аммон.

Как сообщалось, один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, зафиксировали в Украине.

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