Польша депортировала украинца из-за сома

Сом / © pexels.com

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Украинцу, которого накануне задержали за отлов легендарного сома из озера Балатон в варшавском районе Гоцлав, предъявлены обвинения в двух преступлениях.

Об этом пишет польское издание TVN24.

По данным польской полиции, речь идет о 57-летнем украинце. Инцидент произошел еще 30 мая. Мужчину подозревают в незаконной рыболовле во внутренних водоемах, а также в жестоком обращении с рыбой.

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Заместитель инспектора, пресс-секретарь Главного управления полиции VII района Варшавы Йоанна Венгжиняк сообщила, что мужчина перевозил сома, выловленного во время запретного сезона, без доступа к воде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

После завершения расследования дела польские офицеры передали его пограничной службе из-за решения депортировать украинца. В ведомстве заявили, что дальнейшее пребывание 57-летнего мужчины в Польше «несет угрозу общественному порядку».

Добавим, что этот вид рыбы находится под охраной в Польше с 1 января по 31 мая, поэтому отлов или извлечение сома из воды было запрещено. Кроме того, нормативные акты Мазовецкого округа Польской рыболовной ассоциации запрещают лов рыбы с плавучих устройств.

Запретили въезд в Шенгенскую зону

Украинца депортировали и запретили въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на пять лет.

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«Командующий пограничным постом в Варшаве выдал решение об обязательстве 57-летнего мужчины вернуться без указания даты добровольного выезда. В то же время, был введен запрет на повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на пять лет», — говорится в заявлении пресс-секретаря Надвислянского пограничного подразделения.

Решение о депортации украинца подлежало немедленному исполнению, поэтому его доставили в автомобильный пункт пропуска «Дорогуск» в тот же день, когда было принято решение. Там его передали украинским пограничникам.

Что известно о скандале вокруг украинца в Польше

Накануне в социальных сетях появились видеозаписи, на которых двое мужчин передвигаются по озеру на водном велосипеде. Как утверждали очевидцы, один из них с помощью удочки поймал сома длиной 183 сантиметра, который проживал в водоеме два десятилетия. Он считался местной легендой.

По информации Polsat News, ранее рыбаки, ловившие легендарного сома, традиционно отпускали его обратно в водоем. После появления этого видео в медиа и соцсетях правоохранители начали проверку и сообщили о задержании 57-летнего гражданина Украины из-за подозрения в браконьерском вылове сома.

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