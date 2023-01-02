Состоится ли перелом в войне в Украине: постпред Польши в ООН о реакции мира на поражение Путина

Важнейшим вопросом является то, как мир будет решаться с Россией.

Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что Запад не должен "хранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. Такие попытки руководителей стран ЕС лишь окончательно обескуражят сложившийся после Второй мировой войны международный порядок.

Об этом шла речь в интервью политика PAP.

По мнению постпреда, основным вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, произойдет ли перелом в войне в Украине и при каких условиях.

"Важнейшим вопросом является то, как будут решаться вопросы с Россией. Возможно ли, что российский империализм будет признан угрожающей мировому порядку идеологией на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм", — отметил Кшиштоф Щерский.

По его словам, если бы признание российского империализма идеологией, угрожающей светсту случившегося, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны — лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы, в частности, в ООН, отдание под международный суд военных преступников. в погонах и костюмах, включая главу Кремля Владимира Путина, выплата военных репараций и другие подобные мероприятия.

Щерский считает, если победит вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина, это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".

Напомним, ни Джо Байден, ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не получили поздравления от диктатора Путина, вместо этого Кремль прислал свои поздравления президенту Китая Си Цзиньпину, Турции Реджепу Эрдогану, Сирии Башару Асаду, Венесуэле Николасу Мадуро. Нарендри Моди.

Французский президент вновь заговорил о гарантиях безопасности для Кремля.

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