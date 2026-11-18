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Состоится ли встреча Трампа и Путина в Китае: что говорят в Белом доме и Кремле
Ожидаемые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в Китае оказались под вопросом. Белый дом подтвердил, что встречи 18 ноября не будет, а в Кремле сделали новое заявление по поводу планов на четверг.
Президент США Дональд Трамп не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в среду, 18 ноября, несмотря на предыдущие предположения Кремля о возможных переговорах уже в этот вечер. При этом отдельная встреча лидеров запланирована на четверг.
Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом.
По словам журналиста, в 21:34 по китайскому времени Белый дом объявил о завершении публичного графика президента США на этот день.
«Сегодня вечером встречи с Путиным не будет», — написал Рауфоглу.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков предполагал, что двусторонние переговоры Трампа и Путина могут пройти уже вечером в среду.
Когда Трамп может встретиться с Путиным
В то же время, по информации Associated Press, Трамп планирует провести отдельную встречу с Путиным в четверг, 19 ноября, во время визита в Китай.
Эту информацию агентству подтвердил американский чиновник на условиях анонимности, поскольку соответствующие планы на тот момент еще не были обнародованы официально.
Ожидается, что двусторонние переговоры состоятся в дополнение к запланированной трехсторонней встрече Трампа, Путина и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.
Это может стать первой личной встречей президентов США и России после переговоров на Аляске в 2025 году, которые не привели к договоренностям о прекращении войны против Украины.
Ранее Трамп заявлял, что в ходе переговоров в Китае планирует обсудить вопросы ядерного вооружения, а также войну в Украине, которую назвал своей «любимой темой».
В среду американский президент уже прибыл в Шэньчжэнь, где его лично встретил Си Цзиньпин. Путина, который прибыл в Китай раньше в тот же день, китайский лидер в аэропорту не встречал.
Что заявили в Кремле
Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин уже поздоровались на саммите АТЭС в Китае, однако пообщаться пока не успели.
В то же время, Песков заявил, что полноформатные переговоры президентов США и России 19 ноября не планируются.
Визит Трампа и Путина в Китай: что известно
Напомним, 18 ноября Дональд Трамп прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В аэропорту американского президента лично встретил Си Цзиньпин. На тот же день запланирован торжественный банкет с участием мировых лидеров, в частности Владимира Путина.
Перед поездкой Трамп заявлял, что хотел бы поговорить с Путиным без свидетелей, «если такая возможность будет», однако подробностей возможных переговоров не раскрыл.
На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си. В Пекине анонсировали «углубленный обмен мнениями» по вопросам глобального мира, а в Кремле заявили, что во время переговоров поднимут и тему войны в Украине.