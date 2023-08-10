Состоялся первый космический полет исключительно для туристов: кто находился на борту

80-летний Джон Гудвин стал первым бывшим участником Олимпийских игр, побывавшим в космосе.
После полета итальянских исследователей, являвшихся первыми пассажирами коммерческого рейса компании космического туризма Virgin Galactic, на грань космоса впервые отправились настоящие туристы. Среди пассажиров, купивших себе место в ракетоплане, были 80-летний бывший олимпиец Джон Гудвин, 46-летняя Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь Анастейша Майерс. Теперь они официальные астронавты.
Об этом сообщает в четверг, 10 августа, Sky News.
Мистер Гудвин приобрел свой билет на полет в космос еще в 2005 году за 200 тысяч долларов США. 80-летний мужчина ранее участвовал в Олимпийских играх — гребле на каноэ в 1972 году. Он стал первым человеком с синдромом Паркинсона и первым олимпийцем в космосе.
Майерс и Шахафф – первый дуэт матери и дочери, совершивших космическое путешествие.
Они получили свои места в розыгрыше, собравшем 1,7 миллиона долларов на гранты для Space for Humanity, некоммерческой организации, которая сосредоточена на расширении доступа к космосу.
Как происходил полет
Космический рейс Galactic 02 стартовал около 17:00 по киевскому времени с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико.
Полет длился около 90 минут, из которых – примерно пять минут фактической невесомости и отличными видами из космоса.
Ракетоплан VSS Unity, перевозивший первых коммерческих космических туристов, поднялся на высоту около 85 км над Землей. Во время набора высоты космический аппарат двигался со скоростью около 1000 километров в час, а пассажиры ощущали трехкратный вес своего тела, пока он не вошел в зону невесомости.
После этого ракетоплан успешно вернулся на взлетно-посадочную полосу.
Напомним, во время первого рейса на борту ракетоплана VSS Unity находились четверо пассажиров : двое старших офицеров ВВС Италии, инженер из Национального исследовательского совета Италии (CNR) и сопровождавший их сотрудник Virgin Galactic.
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