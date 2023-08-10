Состоялся первый космический полет исключительно для туристов: кто находился на борту

После полета итальянских исследователей, являвшихся первыми пассажирами коммерческого рейса компании космического туризма Virgin Galactic, на грань космоса впервые отправились настоящие туристы. Среди пассажиров, купивших себе место в ракетоплане, были 80-летний бывший олимпиец Джон Гудвин, 46-летняя Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь Анастейша Майерс. Теперь они официальные астронавты.

Об этом сообщает в четверг, 10 августа, Sky News.

Мистер Гудвин приобрел свой билет на полет в космос еще в 2005 году за 200 тысяч долларов США. 80-летний мужчина ранее участвовал в Олимпийских играх — гребле на каноэ в 1972 году. Он стал первым человеком с синдромом Паркинсона и первым олимпийцем в космосе.

Майерс и Шахафф – первый дуэт матери и дочери, совершивших космическое путешествие.

18-летняя Анастейша Майерс во время полета в космос / Фото: скриншот с видео

Они получили свои места в розыгрыше, собравшем 1,7 миллиона долларов на гранты для Space for Humanity, некоммерческой организации, которая сосредоточена на расширении доступа к космосу.

Как происходил полет

Космический рейс Galactic 02 стартовал около 17:00 по киевскому времени с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико.

Полет длился около 90 минут, из которых – примерно пять минут фактической невесомости и отличными видами из космоса.

Ракетоплан VSS Unity во время полета. / Фото: скриншот с видео

Ракетоплан VSS Unity, перевозивший первых коммерческих космических туристов, поднялся на высоту около 85 км над Землей. Во время набора высоты космический аппарат двигался со скоростью около 1000 километров в час, а пассажиры ощущали трехкратный вес своего тела, пока он не вошел в зону невесомости.

После этого ракетоплан успешно вернулся на взлетно-посадочную полосу.

Напомним, во время первого рейса на борту ракетоплана VSS Unity находились четверо пассажиров : двое старших офицеров ВВС Италии, инженер из Национального исследовательского совета Италии (CNR) и сопровождавший их сотрудник Virgin Galactic.

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