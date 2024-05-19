Состояние Фицо после покушения тяжелое: сколько времени проведет в больнице глава правительства Словакии — вице-премьер

Возможность перевозки Роберта Фицо в столицу пока не рассматривается.

Воcстановление премьер-министра Роберта Фицо, пережившего 15 мая покушение на свою жизнь, продлится по меньшей мере несколько недель. Все это время он будет оставаться под наблюдением врачей в больнице в Банской Быстрице.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил на брифинге в больнице вице-премьер-министр и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает издание Aktuality.sk.

По его словам, возможность перевозки Роберта Фицо в Братиславу пока не рассматривается.

Вице-премьер сообщил, что с завтрашнего дня он больше не будет информировать общественность о состоянии здоровья премьер-министра, но регулярные заявления будут изданы больницей Рузвельта, где он будет находиться.

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"Мы считаем, что премьер-министр достаточно физически силен, чтобы мы могли верить в его скорейшее выздоровление, даже если мы не можем рассчитывать на это по крайней мере в течение нескольких недель", — подчеркнул Калиняк.

Роберт Калиняк добавил, что у правительства есть поручение премьер-министра и будет пытаться сохранить функционирование Словакии даже без его присутствия.

"Это будет наилучшим поощрением, если мы сейчас дадим премьер-министру достаточно времени и покоя, чтобы он мог сосредоточиться на возвращении к полному здоровью, даже если это будет очень тяжелое и болезненное путешествие", — отметил он.

Один из руководителей больницы Рузвельта Милан Урбани ранее сообщил, что состояние высокопоставленного пациента пока вне угрозы его жизни.

“Однако его состояние все еще очень тяжелое, и ему нужно длительное время и отдых, чтобы восстановиться. Мы верим, что все пойдет в правильном направлении”, – сообщил журналистам.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы возле здания, где проходило заседание правительства.

Впоследствии стало известно, что задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с его участниками совместное фото.

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