Состояние Папы Римского остается критическим: к проблемам с дыханием добавилась почечная недостаточность

Папа Римский Франциск находится в сознании и получает кислородную терапию. Показатели его анализов крови улучшились, но врачи наблюдают начальную почечную недостаточность.

Об этом сообщает Vatican News

"Состояние Святейшего Отца остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него не было ни одного респираторного криза", – сообщила пресс-служба Святого Престола.

В Ватикане сообщили, что Папе произвели переливание препаратов крови, что восстановило уровень гемоглобина. Однако другие показатели указывают на проблемы с почками, которые пока удается контролировать. Также понтифик до сих пор получает кислородную терапию.

В сообщении прессслужбы отмечается, что прогнозы врачей остаются "сдержанными", сейчас ожидается реакция организма на назначенное лечение.

Папа Римский находится в больнице уже вторую неделю. Сегодня, в воскресенье, 23 февраля, он в своей палате принял участие в Святой Мессе вместе с медицинским персоналом и теми, кто заботится о нем в больнице.

Напомним, 88-летний Папа Франциск находится в критическом состоянии после обострения астматического респираторного криза и нуждается в интенсивной кислородной терапии. По данным Ватикана, понтифик остается в сознании, но его состояние вызывает беспокойство.

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