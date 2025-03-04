Состояние Папы Римского: в Ватикане сообщили о ситуации со здоровьем Святейшего Отца

Папа находится в стабильном состоянии, однако общая ситуация остается сложной.

Состояние Папы Франциска, находящегося в больнице им. Агостино Джемелли в Риме, стабилизировали, но прогноз остается сдержанным.

Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола, передает портал Vatican News.

Состояние Святейшего Отца 4 марта остается стабильным. В течение дня у него не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма, а также не фиксировалось повышение температуры тела. Святейший Отец Франциск находится в сознании и ориентирован.

Его перевели на высокопоточную кислородную терапию и осуществляли респираторную физиотерапию, однако вечером, согласно плану, будет восстановлена неинвазионная искусственная вентиляция легких. Прогноз пока остается сдержанным.

В Ватикане также сообщили, что Папа дежурил молитву с отдыхом, а утром принял Святое Причастие.

Клиническая картина в целом стабильна, в частности, речь идет о показателях работы сердца, почек и анализов крови.

"Частота бронхоспазмов не является неожиданной в контексте такой пневмонии, как у Папы. В то же время, общая ситуация остается сложной", — сообщили в Ватикане.

Напомним, на днях Папа Римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности.

Ранее у Франциска произошел бронхоспазм, осложнивший дыхание. Врачи приступили к неинвазивной вентиляции легких во время госпитализации. Сообщали, что состояние Папы Римского является критическим.

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