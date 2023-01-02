Состояние Путина ухудшается: он быстро утомляется, а также подвержен "помутнению сознания" — СМИ

Ухудшение здоровья президента России Владимира Путина послужило причиной его отказа от нескольких запланированных мероприятий и выступлений в декабре. Консилиум врачей недавно отметил значительное ухудшение здоровья главы РФ. Он быстро утомляется, страдает от частых приступов головокружения и головных болей, а также подвержен "помутнению сознания".

Об этом пишет Daily Mail.

"В декабре, соблюдая медицинские рекомендации, президент отменил несколько традиционных мероприятий и несколько визитов", — сообщает Telegram-канал General SVR.

Утверждается, что на здоровье Путина также сказывается стресс из-за провалов его армии на войне в Украине.

"Постоянное нервное напряжение и погружение в проблемы на фронте создали негативную обстановку для протекания (его – ред.) болезней", – говорится в сообщении.

Как пишут журналисты, хотя российский президент и провел короткую видеоконференцию с китайским лидером Си Цзиньпином, он отменил запланированные выступления на ряде значимых мероприятий.

Среди них – отказ от поездки в Псков 28 декабря. Официальной причиной упразднения стали "неблагоприятные условия полета".

Неделю назад сообщалось, что российский президент отложил визит в крупнейший российский танковый завод в Нижнем Тагиле, а также отменил свое обычное появление на встрече министров правительства в конце года.

Путин отказался продолжить свою традиционную декабрьскую пресс-конференцию, на которой президент обычно выступает до четырех часов и даже отменил свой любимый хоккейный матч в конце года.

Также СМИ предполагают, что Путин использует двойников для некоторых мероприятий.

"Ходят слухи, что Путин страдает раком, болезнью Паркинсона и других заболеваний, включая шизоаффективное расстройство", – пишет Daily Mail.

Телеграмм-канал "Генерал СВР" со ссылкой на инсайдерскую информацию от источников в Кремле писал: "На следующей неделе будет консилиум врачей по поводу лечения болезни Паркинсона".

В Кремле отмену участия Путина в ряде мероприятий объясняют якобы опасной эпидемиологической ситуацией, например мутацией вирусов и различных штаммов гриппа.

"Все это, учитывая уроки пандемии, обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, ведь в таких условиях здоровье президента является вопросом безопасности государства", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что в ближайшее время не будет возвращения к способу работы Путина до пандемии, включавшему регулярные встречи со СМИ.

Болезни Владимира Путина

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что у российского диктатора Владимира Путина были значительные проблемы со здоровьем.

Также недавно британская разведка сообщала, что президент России Владимир Путин может быть уже мертв, а его роль исполняют двойники.

Издание The Sun писало, что Владимир Путин борется с раком поджелудочной железы и болезнью Паркинсона, поэтому его состояние постоянно вынуждены поддерживать с помощью тяжелых стероидов и обезболивающих инъекций.

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