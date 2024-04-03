Состояние самого богатого человека мира составляет $233 000 000 000: новый рейтинг Forbes (фото)

Бернар Арно во второй раз подряд возглавил список богачей.

Человека, который стоит за такими роскошными брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, назвали самым богатым в мире.

Согласно списку Forbes за 2024 год, состояние Бернара Арно и его семьи составляет $233 000 000 000 – сумма, превышающая ВВП таких стран, как Кувейт, Греция и Венгрия.

Империя LVMH 75-летнего мужчины охватывает 75 самых успешных мировых брендов моды и косметики.

Бернар Арно / Фото: Associated Press

Его состояние почти на 40 миллиардов долларов больше, чем у Илона Маска, занявшего второе место. Богатство изобретателя, как известно, нестабильно из-за того, что его компании – в частности Tesla, SpaceX и социальная сеть X – иногда резко колеблются в цене.

На третьем месте находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 194 миллиарда долларов – всего на миллиард долларов меньше, чем у Маска.

К своим коллегам-технологам на вершине списка Forbes присоединился Марк Цукерберг, создавший Facebook в 2004-м в возрасте 19 лет и занявший четвертую строчку с состоянием в 177 миллиардов долларов.

Совокупное состояние первой десятки составляет более 1,5 триллиона долларов, что превышает ВВП всех, кроме 13, стран мира.

Кто входит в первую десятку миллиардеров списка Forbes:

Бернар Арно и его семья (233 млрд долларов) – основатель, глава и генеральный директор LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Бернар Арно / Фото: Associated Press

Илон Маск (195 млрд долларов) – занимал разные руководящие должности в таких компаниях, как Tesla, X, Neuralink и SpaceX.

Илон Маск / Фото: Associated Press

Джефф Безос (194 млрд долларов) – основатель и исполнительный глава компании Amazon.

Джефф Безос / Фото: Associated Press

Марк Цукерберг (177 млрд долларов) – соучредитель, глава и генеральный директор компании Meta Platforms, прежнее название Facebook, Inc.

Марк Цукерберг / Фото: Associated Press

Ларри Эллисон (141 млрд долларов) – соучредитель компании Oracle Corporation, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Ларри Эллисон / Фото: Getty Images

Уоррен Баффет (133 млрд долларов) – инвестор и глава Berkshire Hathaway.

Уоррен Баффет / Фото: Институт Голды Мейер

Билл Гейтс (128 млрд долларов) – соучредитель Microsoft, возглавляющий список миллиардеров с 1987 года.

Билл Гейтс / Фото: Associated Press

Стив Балмер (121 млрд долларов) – бывший генеральный директор Microsoft в течение 14 лет.

Стив Балмер / X (Twitter)

Мукеш Амбани (116 млрд долларов) – глава Reliance Industries, самый богатый человек в Азии.

Мукеш Амбани / Фото: Getty Images

Ларри Пейдж (114 млрд долларов) – соучредитель Google.

Ларри Пейдж / Фото: Getty Images

К слову, женщина оказалась на 21-м месте рейтинга. Это 74-летняя Элис Уолтон с состоянием 72,3 миллиарда долларов –единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона.

Напомним, Forbes сообщил о рекордном количестве российских миллиардеров в рейтинге – список возглавил новичок. Самым богатым россиянином в списке стал владелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

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