"Состояние здоровья остается тяжелым": адвокат Саакашвили рассказал о его самочувствии

Экс-президент Грузии был перевезен из госпиталя в тюрьму.

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого вернули из госпиталя в тюрьму, находится в тяжелом состоянии: не может сам кушать.

Об этом сообщил его адвокат Шота Тутберидзе, пишет "Грузия Online".

По словам защитника, Саакашвили не окончил реабилитационный курс. Сейчас его вес меньше, чем был после выхода из голодовки, подчеркнул Тутберидзе.

"Состояние здоровья в условиях (тюрьмы — Ред.) не улучшится и остается тяжелым. Он практически не может есть, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", — утверждает он.

Шота Тутберидзе также отметил, что адвокатам не дают возможности обмениваться с Саакашвили письмами, а это ограничение прав осужденного. Кроме того, в политик не пускают его личного врача.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья. В конце декабря его вернули обратно в руставское тюремное заведение.

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