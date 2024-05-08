Состоятся ли мирные переговоры с Россией: эксперт рассказал о возможных событиях после саммита в Швейцарии

Возможность проведения переговоров с Россией после саммита в Швейцарии маловероятна, ведь РФ и Китай повлекли за собой ситуацию, которая не позволяет на сегодняшний момент начать даже консультации по поводу переговоров.

Об этом политический эксперт, журналист Вадим Денисенко сказал в эфире "Эспрессо".

По его словам, речь идет об определенных "теоретических контурах" и возможностях.

"Еще раз повторюсь, теоретическая возможность для этих переговоров существовала. К сожалению, произошла ситуация, при которой стороны, имею в виду Россия и Китай, сыграли в ту игру, которая не позволяет на сегодняшний момент начать даже консультации по поводу переговоров".

Политический эксперт отметил, что при отсутствии каких-либо экстраординарных событий, Женевский саммит может лишь подтвердить статус-кво.

"Коллективное Запад не воспринимает, категорически не воспринимает план завершения войны Владимира Путина", — рассказал эксперт.

Он напомнил, что западные партнеры предоставили Украине оружие, которого, как они считают, должно хватить примерно до весны 2025 года. Таким образом, новости продолжают поддерживать нас.

"С другой стороны, очень важную роль в окончании этой войны будет отводиться Китайской народной республике. Поэтому на Женеву они (западные представители, — ред.) не ставят и в принципе они дальше будут занимать позицию некоего наблюдателя, смотрящего за тем, что происходит в том числе и на поле боя. То есть говорить о том, что сейчас к Женеве что-то кардинально изменится в коллективном Западе, я хотел бы ошибаться, но я не вижу каких-либо предпосылок", – объяснил политический эксперт.

Напомним, по заявлению Офиса президента, на саммите мира в Швейцарии будут разрабатываться общая позиция по началу переговоров с РФ.

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