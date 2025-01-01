Сотни арестов и десятки сожженных авто: в новогоднюю ночь в Бельгии произошли массовые беспорядки

Только в Брюсселе полиция отреагировала на более 1700 вызовов по поводу нарушений общественного порядка.

В бельгийской столице Брюсселе гуляки устроили массовые беспорядки и напали на спасателей. В новогоднюю ночь полиция зафиксировала более 1700 инцидентов по всему городу и арестовала 159 человек.

Об этом пишет Politico.

Правонарушители в Брюсселе сожгли десятки автомобилей и напали на спасателей. В большинстве своем беспорядки зафиксированы в западных и южных районах Брюсселя, в частности в коммунах Моленбек и Андерлехт.

В пожарной службе Брюсселя сообщили, что в результате действий хулиганов уничтожены по меньшей мере 60 автомобилей. А пожарных, приехавших тушить пожар, забросали камнями и самодельными "коктейлями Молотова".

"Это было настоящее безумие. Мы были там, чтобы помочь, а в нас бросали бутылки с зажигательной смесью", – рассказал представитель пожарно-спасательной службы Брюсселя Вальтер Дерю.

Беспорядки в новогоднюю ночь были зафиксированы и во втором по величине городе страны Антверпене. Полиция арестовала 49 нарушителей общественного порядка.

Издание отмечает, что в последние годы подобные беспорядки стали обычным явлением в период зимних праздников. В прошлом году полиция Брюсселя задержала более 200 правонарушителей, а в последние дни 2022 – 160 человек.

Напомним, по словам немецкого профессора социологии, Новый год "стал пространством для насилия". Несмотря на усилия властей сделать улицы безопасными, в новогоднюю ночь женщины и подростки практически исчезли из общественного пространства из-за страха насилия.

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