Сотни баллистических ракет за миллиарды: западная разведка раскрыла цену соглашений РФ и Ирана

Иран и Россия

По оценке западного чиновника по безопасности, Иран поставил России ракеты на сумму около 2,7–3 миллиарда долларов для поддержки президента Владимира Путина в войне против Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Контракты между Тегераном и Москвой начали заключаться с октября 2021 года, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В рамках соглашений Иран поставил сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет и около 200 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны.

С начала войны Россия и Иран сблизились, невзирая на масштабные санкции Запада против Москвы. По оценке, с конца 2021 года Россия потратила на иранскую военную технику более 4 миллиардов долларов.

Кроме ракет, Иран поставлял России беспилотники-камикадзе Шахед-136 и поделился технологиями для производства аналогичных дронов под названием Геран-2. Контракт на поставку дронов, подписанный в начале 2023 года, оценивается в 1,75 миллиарда долларов.

Министерство обороны России и иностранных дел Ирана не предоставили комментарии по поставкам. В самой стране действуют ограничения на доступ в интернет и практически полный информационный блекаут.

Согласно аналитике, Иран также снабжал России миллионами патронов и снарядов, хотя часть военных закупок еще ожидается. Несмотря на стратегическое партнерство между странами, соглашение, подписанное в январе 2025 года, не предусматривает пакта о взаимной обороне.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Ирану в обретении свободы.

В то же время Иран предупредил, что в случае удара Америки по стране военные США и Израиль станут "легитимными целями".