Сотни дел и ни одного провластного фигуранта: что показали выборы в Армении

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Об этом пишет РБК Украина.

Победа прозападного Пашиняна укрепила внешнеполитический разворот Армении в сторону ЕС, однако европейский курс не равен автоматическому возникновению демократии.

В день выборов Следком Армении сообщил о возбуждении 59 уголовных дел по обвинениям в нарушениях, связанных с выборами. А на следующий день МВД страны заявил, что в ходе голосования было зафиксировано 619 сообщений о нарушениях: случаи двойного голосования, нарушение тайны голосования, воспрепятствования осуществлению избирательных прав, подкуп избирателей и вмешательство в избирательный процесс. По состоянию на утро 8 июня было задержано 18 человек, а еще 322 отчета о нарушениях находятся на стадии проверки. Среди сотен задержанных не было ни одного представителя провластных сил.

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Независимая наблюдательная миссия The Independent Observer Alliance, чьи наблюдатели посетили 1 906 из 2 005 избирательных участков, зафиксировали: проблемы были выявлены на 44% избирательных участков, т.е. на каждом втором, что плохо сочетается с образом «демократичного» голосования. Еще одна местная наблюдательская миссия «Айакве» зафиксировала: в избирательных списках были умершие люди.

Согласно предварительному заявлению Парламентской ассамблеи ОБСЕ (OSCE PA) по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Армении: «Кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась риторикой, сеющей рознь, и отмечена обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов«.

А специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Фарах Карими заявила: «Концентрация арестов и уголовных преследований в отношении оппозиционных деятелей способствовала формированию представления об избирательном правосудии, в то время как поляризованное информационное пространство, подстрекательская риторика, дезинформация, а также постоянное внешнее давление и вмешательство подорвали демократическую устойчивость Армении и целостность общественных дебатов».

На фоне перечисленных фактов, позиция ЕС по отношению к Армении выглядит абсурдно. Так, 8 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поздравила Никола Пашиняна с победой и добавила: «Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой«. При таком количестве нарушений называть эти выборы „демократическими“, звучит как насмешка.

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Наличие нарушений со стороны оппозиции нельзя игнорировать, но избирательное правосудие должно быть одинаковым для всех. Если правоохранительная система работает только в одном политическом направлении, доверие к выборам неизбежно ослабевает. Именно это должно стать предметом внимательной оценки ЕС. Однако Брюссель выбрал другую рамку — поздравить победителя и подчеркнуть демократичность Армении. Такой подход оставляет за кадром главный вопрос: были ли эти выборы действительно равными для всех участников.

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