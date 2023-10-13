Сотни иорданцев и ливанцев идут к границе Израиля: их разгоняют газом (видео)

Тем временем Израиль призвал всех жителей сектора Газа эвакуироваться на юг.

Сотни иорданцев и ливанцев с флагами Палестины направляются к границам Израиля. Их пытаются разгонять слезоточивым газом.

Об этом пишут в соцсетях.

На кадрах, публикуемых в Сети, видно, как сотни иорданцев и ливанцев передвигаются по улицам с флагами и выкрикивая разные лозунги. Направляются они к границам Израиля. Правоохранители пытаются разгонять их слезоточивым газом, но митингующих это не останавливает – они лезут на огромный забор, стоящий на границе.

Тем временем Израиль призвал всех северян сектора Газа эвакуироваться на юг. На эвакуацию им уделяется 24 часа. Израиль предупреждает, что готовит наземное наступление ХАМАС призывает людей игнорировать его и не эвакуироваться.

Сотни иорданцев и ливанцев идут к границе Израиля

Напомним, что Международная правозащитная организация обвиняет Израиль в применении снарядов с белым фосфором.

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