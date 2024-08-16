Avon Products, Inc., базирующаяся в США неоперационная холдинговая компания бренда косметики Avon, объявила инициирование о добровольном рассмотрении по делам о банкротстве округа Делавер для урегулирования своей задолженности и обязательств по тальку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Причиной такого решения стали иски более 380 человек, заявивших, что тальк в продукции компании вызывает рак. После многочисленных судов у компании закончились деньги.

Директор по реструктуризации Avon Products Филипп Гунд заявил, что компания уже потратила 225 миллионов долларов на защиту от исков о причинении вреда здоровью и выплате по урегулированию. Теперь у компании нет денег для дальнейшего ведения судебных процессов или урегулирования этих дел.

В компании подчеркнули, что ни одна из операций Avon за пределами США не является частью юридических разбирательств. "На международных рынках бизнес работает как обычно, бренд продвигает стратегические инициативы. API не продавала продукцию в США с тех пор, как в 2016 году продала свой североамериканский бизнес, но остается холдинговой компанией неамериканских операционных подразделений бренда", — говорится в сообщении. Следовательно, банкротство не повлияет на работу бренда за пределами США.

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Также представители заверили, что продукция компании не наносит вреда. Впрочем, они ожидают, что количество исков "будет только расти, если не будет окончательного решения".

Тем временем, базирующаяся в Бразилии компания Natura & Co, приобревшая Avon в 2020 году, заключила соглашение о покупке долей участия в операциях Avon за пределами США за 125 миллионов долларов в форме кредитной заявки, подлежащей аукциону под надзором суда. Кроме того, компания выделила дополнительные 43 млн долларов для финансирования процесса банкротства и спишет 530 млн долларов долга Avon.

Отметим, Avon подвергли критике за сотрудничество с Россией, которая развязала войну в Украине. Компания набирает новых торговых агентов в РФ и продолжает производство в Московской области.

Напомним, четыре компании, производящие БПЛА, уехали из Украины. Эту технику будут продавать, а рабочие места, налоги, инженеры, опыт – все это будет оставаться за границей.

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