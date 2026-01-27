- Дата публикации
-
Десятки домов уничтожены: шторм на Сицилии привел к масштабному обвалу скалы
Шторм «Гарри», на прошлой неделе накрывший Италию ливнями и ураганным ветром, привел к экологической катастрофе на острове Сицилия.
Итальянский остров Сицилия приходит в себя от последствий разрушительного шторма «Гарри». Стихия спровоцировала масштабные геологические разрушения в районе Нишеми.
Как сообщает BBC , участок скалы протяженностью около 4 км просто обрушился после длительных ливней.
Эвакуация и разрушение
На месте происшествия образовалась гигантская трещина, массивы земли сползли вниз, поглощая инфраструктуру.
Ситуация остается критической. Оползень произошло в воскресенье, 25 января, но, по данным местных СМИ, почва продолжала осыпаться и в понедельник.
Эвакуация : Более 1000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в Нишеме из-за угрозы дальнейших обрушений.
Потери : Зафиксированы многочисленные разрушенные здания и разбитые автомобили, попавшие в зону оползня.
Жертвы : Чудом обошлось без погибших и раненых.
Оценка рисков
Сейчас на месте работают геологические службы, пытающиеся оценить стабильность почвы и риск дальнейшего разрушения скалы.
Территория оцеплена, доступ к опасной зоне закрыт.
