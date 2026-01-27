Десятки домов уничтожены: шторм на Сицилии привел к масштабному обвалу скалы

На Сицилии обрушился 4-километровый участок скалы / © скриншот с видео

Итальянский остров Сицилия приходит в себя от последствий разрушительного шторма «Гарри». Стихия спровоцировала масштабные геологические разрушения в районе Нишеми.

Как сообщает BBC , участок скалы протяженностью около 4 км просто обрушился после длительных ливней.

Эвакуация и разрушение

На месте происшествия образовалась гигантская трещина, массивы земли сползли вниз, поглощая инфраструктуру.

Ситуация остается критической. Оползень произошло в воскресенье, 25 января, но, по данным местных СМИ, почва продолжала осыпаться и в понедельник.

Эвакуация : Более 1000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в Нишеме из-за угрозы дальнейших обрушений.

Потери : Зафиксированы многочисленные разрушенные здания и разбитые автомобили, попавшие в зону оползня.

Жертвы : Чудом обошлось без погибших и раненых.

Оценка рисков

Сейчас на месте работают геологические службы, пытающиеся оценить стабильность почвы и риск дальнейшего разрушения скалы.

Территория оцеплена, доступ к опасной зоне закрыт.

Напомним, снежная катастрофа охватила США . На всей территории страны произошли массовые перебои с электроснабжением. Сообщается о десятках погибших, чрезвычайном положении в 17 штатах и блекаутах.