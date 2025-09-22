Сотни людей построили "живую пирамиду" высотой в три этажа: это рекорд мира

Сотни людей создали самую высокую "живую пирамиду" в мире (фото) / © guinnessworldrecords

В Индии сотни людей установили новый мировой рекорд, создав самую высокую «живую пирамиду», состоящую из десяти уровней. Ее высота достигла 14,73 метра, что почти равно высоте трехэтажного дома.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Этот удивительный подвиг произошел во время индуистского фестиваля Дахи Ханди в Тане. Традиционно, участники фестиваля формируют «живые» башни, чтобы добраться до глиняного горшка с йогуртом. Он подвешен высоко над землей, символизируя рождение бога Кришны.

Команда Kokan Nagar Govinda Pathak совместно с фондом Sanskruti Yuva Pratisthan Trust смогла побить десятилетний рекорд в девять уровней.

В Индии сотни людей построили самую высокую в мире «живую пирамиду» высотой в трехэтажный дом. / © guinnessworldrecords

На вершине пирамиды стоял парень в шлеме, которого страховал кран. Хотя он продержался всего несколько секунд и упал, благодаря страховке никто не пострадал.

Организаторы отметили, что этот рекорд является не только демонстрацией физической силы и баланса, но символом командной работы, дисциплины и давней традиции. Благодаря этому достижению, фестиваль Дахи Ханди получил международное признание, подтвержденное сертификатом Книги рекордов Гиннеса.

