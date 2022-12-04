Сотни людей уже эвакуировали: самый высокий вулкан Индонезии выбросил в воздух столб дыма 1,5 км (видео)

На острове Ява произошло извержение самого высокого вулкана в Индонезии Семеру, который выбросил столб пепла и дыма на высоту в 1,5 километра. В результате началась эвакуация людей из регионов, расположенных вблизи вулкана.

Об этом пишет Reuters.

Извержение вулкана Семера в Индонезии началось в ночь на 4 декабря. Эксперты обратились к населению с просьбой не приближаться к вулкану на расстояние не менее 8 км.

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О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Согласно последней информации, извержение вулкана побудило власти объявить об эвакуации. Также повышен максимальный уровень опасности.

По словам Джоко Самбанга, возглавляющего агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Лумаджанге, провинция Восточная Ява, несколько сотен человек переместили во временные приюты или другие безопасные районы.

Gunungapi Semeru kembali montahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, денганский кольцо abu teramati berwarna kelabu dengan intensity sedang hingga tebal k arah tenggara dan selatan. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Японское метеорологическое агентство предупреждает о вероятности цунами. Накануне в субботу 3 декабря Геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 6,1. По меньшей мере, один человек получил ранения.

Ровно год назад в результате извержения вулкана Семера погибли 50 человек.

В Индонезии есть 142 действующих вулкана. Считается, что в их непосредственной близости может проживать до 8,6 миллиона человек. Страна находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце. Это зона, где очень часто происходят извержения и землетрясения.

К слову, вулкан Семера достигает 3676 м.

Напомним, 27 ноября началось первое за 38 лет извержение вулкана Мауна-Лоа. Сначала оно было довольно слабым, и многие прибыли в город Хило, чтобы посмотреть на хорошие потоки лавы. Однако это вскоре может заблокировать главную дорогу.

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