Сотни мертвых акул вынесло на пляже Британии: туристы увидели жуткую картину (фото)
На побережье Уэльса обнаружили сотни мертвых акул и рыбы, запутавшихся в сетках. Специалисты не нашли признаков загрязнения воды и предполагают, что причиной мог стать рыболовный прилов.
На пляжах в Великобритании были обнаружены сотни мертвых акул и другой рыбы. Очевидцы назвали увиденное шокирующим, а экологи предполагают, что морские животные могли оказаться на берегу из-за рыбацкого прилова или утраченного улова.
Об этом сообщает BBC.
Мертвых акул нашли на пляже в Уэльсе
Инцидент произошел на пляже Пембри в Кармартеншире, Уэльс. Местная жительница Полин Моррис гуляла по побережью со своими собаками, заметив у воды большое количество мертвой рыбы и акул.
По словам 65-летней женщины, это было "ужасное зрелище". Она рассказала, что мертвые рыбы и акулы лежали на большом участке пляжа и были запутаны в большой сетке.
"Я не знаю, выпали ли они из траулера, или их выбросили, потому что это был не тот улов, который был нужен", - сказала Моррис.
Она добавила, что увиденное настолько ее поразило, что после этого ей "совсем не хотелось есть рыбу".
Что говорят экологи
В организации Natural Resources Wales заявили, что сообщений именно о рыбе на пляже Пембри им не поступало. В то же время там предполагают, что морские животные могли быть выброшены или стали частью утраченного улова.
Ранее схожий случай зафиксировали на пляже Сондерсфут в Пемброкшире. Там также сообщали о большом количестве мертвых акул.
Представители NRW проверили эту информацию, однако к моменту осмотра животных на берегу уже не было — их смыло обратно в море приливом.
По предварительным выводам специалистов, речь идет, вероятно, о катранах или других мелких акулах. Признаков загрязнения воды или масштабного отрицательного влияния на окружающую среду не выявлено.
"Вероятнее всего, это связано со сбросом в море рыболовного прилова", - заявили в Natural Resources Wales.
Местные власти и соответствующие службы уже проинформировали об инциденте.
