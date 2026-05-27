Сотни мертвых акул вынесло на пляже Британии: туристы увидели жуткую картину (фото)

На пляже Пембри Кармартеншир выбросило на берег мертвых акул и другую рыбу. / © BBC

Реклама

На пляжах в Великобритании были обнаружены сотни мертвых акул и другой рыбы. Очевидцы назвали увиденное шокирующим, а экологи предполагают, что морские животные могли оказаться на берегу из-за рыбацкого прилова или утраченного улова.

Об этом сообщает BBC.

Мертвых акул нашли на пляже в Уэльсе

Инцидент произошел на пляже Пембри в Кармартеншире, Уэльс. Местная жительница Полин Моррис гуляла по побережью со своими собаками, заметив у воды большое количество мертвой рыбы и акул.

Реклама

По словам 65-летней женщины, это было "ужасное зрелище". Она рассказала, что мертвые рыбы и акулы лежали на большом участке пляжа и были запутаны в большой сетке.

"Я не знаю, выпали ли они из траулера, или их выбросили, потому что это был не тот улов, который был нужен", - сказала Моррис.

Она добавила, что увиденное настолько ее поразило, что после этого ей "совсем не хотелось есть рыбу".

Что говорят экологи

В организации Natural Resources Wales заявили, что сообщений именно о рыбе на пляже Пембри им не поступало. В то же время там предполагают, что морские животные могли быть выброшены или стали частью утраченного улова.

Реклама

Ранее схожий случай зафиксировали на пляже Сондерсфут в Пемброкшире. Там также сообщали о большом количестве мертвых акул.

Представители NRW проверили эту информацию, однако к моменту осмотра животных на берегу уже не было — их смыло обратно в море приливом.

По предварительным выводам специалистов, речь идет, вероятно, о катранах или других мелких акулах. Признаков загрязнения воды или масштабного отрицательного влияния на окружающую среду не выявлено.

"Вероятнее всего, это связано со сбросом в море рыболовного прилова", - заявили в Natural Resources Wales.

Реклама

Местные власти и соответствующие службы уже проинформировали об инциденте.

Напомним, у острова Роттнест в Австралии большая белая акула смертельно атаковала 38-летнего мужчину во время подводной охоты.

Новости партнеров